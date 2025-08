Diocesi: Caritas Cerignola-Ascoli Satriano, da domani “La meglio gioventù. Per un’estate di impegno, partecipazione e servizio”

Rendere il territorio di Cerignola luogo in cui accogliere volontari per permettere loro di vivere un’esperienza di servizio e volontariato. Nasce con questo spirito l’iniziativa “La meglio gioventù. Per un’estate di impegno, partecipazione e servizio” promossa dalla Caritas diocesana di Cerignola-Ascoli Satriano in sinergia con diverse associazioni.

“Questo titolo – ha dichiarato don Pasquale Cotugno, direttore della Caritas diocesana – rappresenta sia la situazione dei giovani migranti (stagionali e stanziali nei ghetti), sia i ragazzi che migreranno dalle loro città per venire a Cerignola per un’esperienza di servizio e prossimità”. “Educare i giovani al volontariato – ha aggiunto il sacerdote – è compito prioritario della Caritas. I giovani hanno bisogno di spazi e di sentirsi protagonisti di un cambiamento e speriamo che tanti ragazzi di Cerignola possano sentirsi coinvolti e camminare con noi”.

Il primo appuntamento si svolgerà dal 3 al 6 agosto con i giovani di Cipro. Questa attività è all’interno delle gemellaggio iniziato tra la Caritas Puglia e la Caritas Cipro incentrato sul superamento delle diversità culturali, il dialogo nonviolento che può superare e vincere ogni confine. I ragazzi vivranno momenti di condivisione e confronto con i ragazzi del Servizio civile di Cerignola e di Foggia e visiteranno le Caritas di Foggia, Manfredonia e San Severo.

Dall’11 al 16 agosto saranno accolti il Gruppo Scout Chieri 1 e dal 31 agosto al 6 settembre i giovani volontari dell’Ascs (Agenzia Scalabriniana per la cooperazione e lo sviluppo). Tutti saranno impegnati a riflettere sulle tematiche del caporalato e dell’integrazione con esperienza di servizio nei centri Caritas impegnati con i migranti e negli insediamenti informali.

Infine, dal 9 al 14 settembre ci sarà il campo estate Liberi “Lo Stato siamo noi”, organizzato dalla Cooperativa Pietra di scarto e Libera-Associazioni, nomi e numeri contro le mafie.

