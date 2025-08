Giubileo dei giovani: Roma, in campo i volontari di “Vol.A in Rete”

(Foto Vol.A in Rete - Volontari per il Giubileo)

Per i ragazzi e le ragazze provenienti da ogni parte del mondo, Vol.A in Rete – Volontari per il Giubileo è ancor più in campo a Roma con un impegno corale, con unità mobili e punti fissi per un sistema di accoglienza diffusa, ristoro, supporto informativo e linguistico e le loro necessità di base.

Così per il Giubileo dei giovani, in tutta la Capitale, dal 28 luglio e particolarmente oggi e domani a Tor Vergata con il Papa, nelle tre aree della città percorse dai ragazzi-pellegrini, sono a disposizione – come sin dall’inizio dell’Anno giubilare lo scorso 24 dicembre – i volontari del Progetto con tutta l’ampia rete delle realtà associative.

Il Progetto Vol.A in Rete – Volontari per il Giubileo, attuato dal Csv Lazio – Centro di servizio per il volontariato e Forum Terzo Settore del Lazio, e promosso dal Dipartimento Protezione civile di Roma Capitale e dal Dipartimento Politiche sociali e Salute presso l’Assessorato Politiche sociali e Salute di Roma Capitale, infatti, è mobilitato massicciamente per queste giornate e l’accoglienza ad amplissimo raggio per i giovani, come anche per tutti i turisti e i cittadini che partecipano agli eventi e alle attività diffuse sul territorio cittadino. E dove un’attenzione particolare è poi riservata ai partecipanti con disabilità o fragilità.

Consultando il sito Internet di Vol.A in Rete www.accoglienzagiubileo.it sono immediatamente individuabili tutte le informazioni utili, con mappe, sedi dei punti fissi, delle unità mobili e i servizi offerti, connessi ad una permanenza serena e solidale, di incontro e ascolto reciproco, personale e culturale, tra tutti i provenienti dai 146 Paesi del globo che convergono in questi giorni a Roma.

In particolare, si segnala nel percorso verso l’area di Tor Vergata i seguenti punti fissi, a partire dalla centralissima sede del Csv Lazio in via Liberiana 17, accanto la basilica di Santa Maria Maggiore, la Casa famiglia Lodovico Pavoni in Via Leonardo Bufalini 46 nel V Municipio, Ambulatorio di Medicina delle Fragilità in via della Tenuta di Torrenova 124 nel VI Municipio, Cubo Libro in largo Ferruccio Mengaroni, sempre nel VI Municipio, Fonte di Ismaele in via Giuseppe Chiovenda nel VII Municipio.

A questo proposito, i presidenti dei Municipi romani particolarmente interessati dal passaggio dei giovani pellegrini, hanno sottolineato l’impegno profuso dal mondo del Terzo settore con il Progetto Vol.A in Rete, salutando la costellazione di volontari impegnati.

Per Mauro Caliste, presidente del V Municipio, “il nostro territorio si sta dimostrando ancora una volta all’altezza delle grandi sfide collettive, grazie all’energia dei volontari e delle realtà sociali che con Vol.A in Rete stanno offrendo accoglienza, assistenza e orientamento ai giovani pellegrini. È un esempio concreto di cittadinanza attiva e di solidarietà diffusa, che rende Roma una capitale veramente aperta al mondo”.

Nicola Franco, presidente del VI Municipio, esprime il suo “grazie a tutti i volontari e agli operatori di Vol.A in Rete, protagonisti per la riuscita del Giubileo dei Giovani. Il loro lavoro mostra al mondo l’aspetto migliore di Roma, Capitale della cristianità”.

E infine, il presidente del VII Municipio, Francesco Laddaga, che sottolinea come “anche in questa settimana speciale luoghi del nostro territorio che abitualmente costruiscono azioni di fratellanza e solidarietà ci aiutano a restituire la faccia migliore della nostra città, quella dell’accoglienza e dell’apertura, per cui ringrazio tutti gli operatori e i volontari di Vol.A in Rete”.