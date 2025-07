Giubileo dei giovani: Università Cattolica, dal 28 luglio al 3 agosto gli studenti di tutte le sedi a Roma

Arriveranno da tutti i campus dell’Università Cattolica – Milano, Piacenza, Cremona e Brescia -, gli studenti che parteciperanno dal 28 luglio al 3 agosto al Giubileo dei giovani, unendosi ai colleghi della sede romana. Insieme alle parrocchie e a molte diocesi del Lazio anche i Collegi della sede romana dell’Ateneo ospiteranno i giovani universitari che si stanno preparando a vivere – guidati da mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale, e dagli assistenti pastorali – uno degli eventi più attesi dell’anno, grazie a un denso programma di incontri e attività.

Accanto agli appuntamenti proposti ai giovani dal Dicastero per l’Evangelizzazione, gli studenti vivranno una settimana particolare anche nel campus di Roma dove il 28 luglio al Policlinico Gemelli animatori, personale e docenti presenteranno le attività di servizio civile e volontariato e alcuni progetti del Campus solidale, rete di volontariato della Sede: “Personale e studenti per il Pronto Soccorso”, il Centro Nemo “Armida Barelli”, i reparti di Oncologia pediatrica e Gemelli Art per terminare la giornata insieme agli ospiti della Villetta della Misericordia che dal 2016 accoglie e si prende cura delle persone senza fissa dimora. Fra gli appuntamenti più significativi per tutti i giovani presenti nella capitale la messa di benvenuto della Chiesa di Roma di martedì 29 luglio in Piazza San Pietro con tutti i fedeli della diocesi; la visita del 30 luglio alla Basilica di Santa Maria Maggiore con il pellegrinaggio alla Porta Santa e alla tomba di Papa Francesco e, a Santa Maria in Vallicella, insieme ai giovani di Azione cattolica, alla mostra su Pier Giorgio Frassati, al quale sarà dedicata la veglia serale. Il 31 luglio gli studenti arriveranno alla chiesa del Sacro Cuore in Via Marsala, dove Giuliodori terrà una catechesi, per poi recarsi insieme in Piazza San Pietro per la Confessio Fidei con i giovani di tutta Italia.

Ai giovani, afferma Giuliodori, “la Chiesa si rivolge con particolare attenzione e premura perché – come ha sottolineato Papa Francesco nella Bolla di Indizione – ‘di segni di speranza hanno bisogno anche coloro che in sé stessi la rappresentano: i giovani. Essi, purtroppo, vedono spesso crollare i loro sogni. Non possiamo deluderli: sul loro entusiasmo si fonda l’avvenire”’.

Venerdì 1 agosto, insieme ai giovani d’Italia e del mondo, gli studenti della Cattolica partiranno per il Circo Massimo dove, per l’intera giornata, si potrà ricevere il sacramento della riconciliazione e prepararsi alle grandi giornate di sabato e domenica 2 e 3 agosto con la veglia e la messa sulla spianata di Tor Vergata presiedute da Papa Leone XIV.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /