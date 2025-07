Giubileo dei giovani: Como, oltre 250 saranno a Roma. Card. Cantoni, “partite con delle alte attese, trasmettete vita e speranza in un mondo inquieto”

Sono oltre 250 i ragazzi della diocesi di Como in partenza per il Giubileo dei giovani che, dal 28 luglio al 3 agosto, vedrà convergere a Roma almeno un milione di persone da 146 Paesi di tutto il mondo. Il gruppo diocesano più numeroso partirà, in pullman, la mattina di lunedì 28: altri si aggiungeranno lungo il pellegrinaggio, oppure direttamente a Roma, mentre la mattina di venerdì 25 luglio alcuni giovani partiranno da Sondrio in bicicletta.

“Partite con delle alte attese. Non accontentatevi di una semplice avventura entusiasmante, ma finalizzata a fare festa solo tra di voi”, l’esortazione del vescovo di Como, card. Oscar Cantoni, che ammonisce: “Il Giubileo richiede qualcosa di più: un percorso di fede e di Chiesa viva. L’appuntamento con molti giovani di tutto il mondo, che per la prima volta incontrano il nuovo Papa Leone, deve suscitare in voi la convinzione di essere chiamati a trasmettere vita e speranza in un mondo tanto inquieto”. “Scegliete di assumervi la responsabilità di essere chiamati, nella concretezza della vostra vita personale e comunitaria, a testimoniare al vivo la speranza cristiana”, aggiunge il porporato.

Il programma proposto dalla Pastorale giovanile diocesana prevede alcune tappe di avvicinamento verso il Giubileo, con soste a Ravenna, Gubbio e Assisi. Sarà in Umbria che i giovani incontreranno il card. Cantoni. Mercoledì 30 luglio, infatti, dopo un tratto a piedi fino ad Assisi, nella cattedrale di San Rufino, nel pomeriggio, il porporato terrà una catechesi e presiederà la messa. Il giorno successivo, giovedì 31 luglio, al mattino, nella cattedrale dei Santi Mariano e Giacomo di Gubbio, il vescovo terrà una seconda catechesi – alla quale saranno presenti anche i giovani della Chiesa eugubina – e concelebrerà la messa insieme a mons. Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio e Città di Castello. Al termine, i giovani partiranno per Roma, dove saranno accolti in alcune strutture scolastiche dei quartieri a Nord della capitale. Nel tardo pomeriggio parteciperanno all’incontro degli italiani in piazza San Pietro, promosso dal Servizio nazionale di Pastorale giovanile. Venerdì 1° agosto sarà la giornata penitenziale che si chiuderà, nel pomeriggio, alla Basilica di San Paolo fuori le Mura, con l’incontro dei giovani e dei vescovi delle diocesi lombarde, un incontro di preghiera e riflessione a partire dalle 18. Sabato 2 e domenica 3 agosto la due giorni nell’area di Tor Vergata, che culminerà con la veglia del sabato sera e la messa della domenica mattina presiedute da Leone XIV.

