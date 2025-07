Diocesi: Verona, domani mons. Pompili presiede una messa per la Festa di San Giacomo apostolo con consegna delle credenziali e benedizione dei pellegrini

In occasione della Festa di San Giacomo apostolo, patrono dei pellegrini e simbolo del Cammino di Santiago, il vescovo di Verona, mons. Domenico Pompili, presiederà domani nella chiesa di San Nicolò all’Arena una celebrazione eucaristica seguita dalla consegna delle credenziali e dalla benedizione dei pellegrini in partenza per diversi cammini: il Cammino di Santiago, la Via Francigena e altri percorsi di fede. L’appuntamento è promosso dalla Confraternita di San Jacopo di Compostella – Capitolo Veneto e dalla Compagnia di Santiago e del Beato Enrico; i partecipanti verranno accolti alle 17.40 presso i locali parrocchiali adiacenti alla chiesa, poi alle 18 la messa; l’iniziativa, nell’ambito degli appuntamenti 2025 de “La casa dei cammini“, si concluderà con un momento conviviale nei locali parrocchiali.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /