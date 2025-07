Giubileo dei giovani: a Roma 4.200 ambrosiani. Dopo l’incontro con il Papa, in 700 al gemellaggio con Gaeta

Saranno almeno 4.200 gli ambrosiani che parteciperanno al Giubileo dei giovani, in programma dal 28 luglio al 3 agosto a Roma. Provenienti da tutta la diocesi di Milano e organizzati in numerosi gruppi parrocchiali, decanali e associativi, i giovani – di età compresa tra i 17 e i 35 anni – vivranno un pellegrinaggio di una settimana che si concluderà domenica 3 agosto con la messa presieduta da Papa Leone XIV a Tor Vergata. Da domenica 28 luglio i giovani vivranno momenti di preghiera, riflessione e confronto con coetanei provenienti da tutto il mondo. Quindi i milanesi parteciperanno al programma generale del Giubileo. In particolare, il 31 luglio il gruppo dei ragazzi italiani si ritroverà in piazza San Pietro per “Tu sei Pietro”, itinerario ispirato alla figura dell’apostolo Pietro.

Il 1° agosto, giornata penitenziale, per tutti sarà possibile celebrare il sacramento della Riconciliazione al Circo Massimo. La sera, a partire dalle 19, tutti i giovani della Lombardia si riuniranno nella basilica di San Paolo Fuori le Mura per una Veglia di preghiera e il passaggio della Porta Santa, insieme ai vescovi delle dieci diocesi lombarde. Tra loro mons. Delpini, arcivescovo di Milano, che sarà a Roma a partire da quel giorno fino a domenica 3 agosto.

Spiega don Marco Fusi, responsabile del Servizio per i giovani e l’università: “In un contesto attuale fatto di violenza, guerre e paura per il futuro i giovani ambrosiani partecipano al Giubileo con il desiderio di riscoprire in Cristo un’ancora di speranza, punto di riferimento per costruire la propria vita come una vocazione, risposta libera e grata all’amore di Dio”.

Al termine della settimana giubilare, dal 3 al 7 agosto, oltre 700 giovani ambrosiani parteciperanno a un gemellaggio con i coetanei della diocesi di Gaeta. Accolti nelle parrocchie e nelle scuole di Formia, trascorreranno giornate di amicizia, preghiera e riflessioni insieme all’arcivescovo Mario Delpini e a mons. Luigi Vari, arcivescovo di Gaeta.

