Vita Consacrata: Salesiane Oblate del Sacro Cuore, Sr. Drei la nuova Madre Generale

Foto Salesiane Oblate del Sacro Cuore

E’ suor Marta Immacolata Drei la nuova Madre Generale delle Salesiane Oblate del Sacro Cuore. E’ stata eletta nel corso del XII Capitolo Generale in corso a Tivoli (Roma) presso la Casa Generalizia. Tema del Capitolo della Congregazione – fondata dal Servo di Dio, mons. Giuseppe Cognata – “Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù”. Ad affiancare la Madre Generale saranno, come Vicaria Generale e prima Consigliera, Sr. Domenica Giampaolo; Seconda Consigliera e Rappresentate Legale Sr. Graziella Benghini; Terza Consigliera Sr. Domenica Lamanna e Quarta Consigliera Sr. Agata Grassia. “Auguriamo – si legge in una nota – al nuovo Consiglio generalizio un buon cammino nella fedeltà e nella speranza”. La Congregazione fu fondata a Pellaro San Giovanni (allora diocesi di Bova, in Calabria) da mons. Giuseppe Cognata, allora vescovo di quella diocesi, una delle più povere in Italia. Mons. Cognata, vista la situazione, cercò di venire incontro alle necessità materiali e spirituali degli abitanti chiedendo aiuto ad alcuni istituti religiosi femminili ma non riuscendoci Papa Pio XI, al quale aveva esposto la situazione, lo esortò a far da sé. E così iniziò l’opera con tre giovani disposte a donarsi al Signore.