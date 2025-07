Natura e clima: Roma, stamattina un incontro su sfide e opportunità

Un’occasione di dialogo tra mondo accademico, istituzioni e rappresentanti della società civile per affrontare le grandi sfide legate alla tutela della natura rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici, valorizzando le risorse presenti sul territorio. È il tema al centro dell’iniziativa promossa da Ab Agrivenatoria Biodiversitalia e Fondazione Una Ets, con il sostegno di Coldiretti, in programma oggi, mercoledì 23 luglio a Palazzo Rospigliosi in Via XXIV Maggio 43, a Roma.

L’incontro sarà aperto alle 10,30 dall’introduzione di Vincenzo Gesmundo, segretario generale di Coldiretti, cui seguirà un Tavolo di confronto giuridico (alle ore 10,45) moderato da Mariagrazia Alabrese, docente della Scuola universitaria Sant’Anna di Pisa, con la partecipazione di accademici delle principali Università italiane: Francesco De Leonardis (Università Roma Tre), Nicola Lucifero (Università di Firenze), Alfonso Celotto (Università Roma Tre), Ferdinando Albisinni (Università della Tuscia), Sonia Carmignani (Università di Siena), Vincenzo Buonomo (Pontificia Università Lateranense).

A seguire, alle 11,45, il Tavolo di confronto politico con il saluto in video del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e l’intervento di Francesca Cigarini, rappresentante della Commissione europea in Italia.

Seguiranno gli interventi di Maurizio Zipponi, presidente della Fondazione Una Ets, Niccolò Sacchetti, presidente di Ab Agrivenatoria Biodiversitalia, Francesco Tomas, direttore generale per la tutela della biodiversità e del mare del Mase, Fabrizio Parrulli, generale di Corpo d’Armata, comandante del Cufaa, Luigi D’Eramo, sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura. Le conclusioni saranno affidate a Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti.

