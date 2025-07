Giubileo dei giovani: mons. Fisichella, “parteciperanno giovani provenienti da 146 paesi, anche quelli in guerra”

(Foto AFP/SIR)

“Lunedì prossimo, 28 luglio, arriveranno a Roma mezzo milione di giovani”. Lo ha detto mons. Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione, presentando in Sala Stampa vaticana il Giubileo dei giovani, in programma a Roma dal 28 luglio al 3 agosto: “Il momento più atteso del Giubileo, perché è anche quello più partecipato”, lo ha definito Fisichella, rendendo noto che alla settimana a loro dedicata parteciperanno giovani provenienti da 146 Paesi diversi, compresi Paesi attualmente in guerra come il Libano, l’Iraq, Myanmar, Ucraina, Israele, Siria, Sud Sudan. Il 28 luglio sarà anche il giorno di inizio del Giubileo dei missionari digitali e degli influencer cattolici, che proseguirà anche il giorno seguente, giornata giubilare dedicata ai dialoghi con la città. “Martedì e mercoledì – ha detto il pro-prefetto – sono in programma 70 eventi”, il cui elenco dettagliato è disponibile sul sito del Dicastero. Per quanto riguarda l’accoglienza, grazie alla sinergia del Vicariato di Roma, delle diocesi del Lazio e del Provveditorato agli studi, 370 parrocchie, 470 strutture scolastiche e 40 palazzetti comunali e dello sport hanno dato la loro disponibilità, cui vanno aggiunte le famiglie, che accoglieranno almeno 500 giovani. La Fiera di Roma, inoltre, sarà una città nella città, in grado di ospitare circa 25mila giovani. Grazie alla Protezione civile, che provvederà 24 ore su 24 per tutto ciò che attiene l’acqua, la sicurezza e i trasporti, ci saranno 20 punti di ristoro sparsi in città, oltre ai 3.500 esercenti presso i quali i giovani potranno accreditarsi per il pranzo e la cena. Le colazioni, invece, verranno distribuite in tutti i luoghi di accoglienza, con menu particolari predisposti per le persone celiache. “Sono circa 17 milioni, finora, le persone che hanno partecipato alle attività giubilari”, ha riferito inoltre Fisichella rispondendo alle domande dei giornalisti.