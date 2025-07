Migranti: Cri, il 25 e il 26 luglio una due giorni a Ghilarza incentrata sulla risposta ai bisogni delle persone che arrivano sulle nostre coste

Una due giorni promossa e organizzata dalla Croce rossa italiana e incentrata sulla risposta ai bisogni delle persone migranti che arrivano sulle nostre coste, dalla prima accoglienza al supporto socio-sanitario e psicologico, dai servizi loro dedicati alle attività di inclusione, con un’attenzione particolare alla protezione dei più vulnerabili. Questo è “Verso la Strategia Migrazioni della Croce rossa italiana – Incontro nazionale per la costruzione di un’azione condivisa, inclusiva e coerente con i principi umanitari”, momento di riflessione e confronto che analizzerà attraverso vari appuntamenti le principali attività in atto, evidenziando punti di forza e criticità, e promuoverà un confronto aperto con esperti del settore sulle sfide strategiche dei prossimi cinque anni.

L’appuntamento si svolgerà il 25 e il 26 luglio, a Ghilarza (Or) presso la struttura dell’ex Cottolengo, in via Giacomo Matteotti 49, e sarà articolato in numerosi incontri.

Il 25 luglio, dalle 9, l’apertura dei lavori cui seguiranno alcuni percorsi di riflessione. Il primo, alle 9.30, con la presentazione della strategia della Cri, della strategia del Movimento di Croce rossa e Mezzaluna rossa sulle migrazioni, della strategia del Restoring Family Links (Rfl), servizio che opera al fine di ristabilire e mantenere i contatti con i familiari di cui si sono perse le tracce a seguito di conflitti, calamità naturali, migrazioni ed altre situazioni di carattere umanitario. Il secondo, alle 11.30, offrirà spunti sul panorama normativo nazionale ed europeo. A seguire un’analisi condivisa congiunta a cura della Cri con il supporto di Ifrc, Unhcr e dell’Istituto di ricerche economico sociali del Piemonte (Ires) che interverrà sul tema della tratta di esseri umani. Alle 18.30, a fine lavori, incontro con le Istituzioni locali e la popolazione incentrato sull’impegno della Cri al centro di Ghilarza. Alle 19.30 la mostra itinerante sull’emergenza Ucraina, cui seguirà aperitivo.

Il 26 luglio, dalle 10, spazio a “Dialogo interistituzionale sulle migrazioni”, uno convegno moderato dalla Croce rossa italiana con i rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee e del sistema di protezione per riflettere insieme sulle sfide del presente e le prospettive future nel campo delle migrazioni. All’incontro parteciperanno Debora Diodati, vice presidente nazionale della Cri, il prefetto Rosanna Rabuano, capo Dipartimento Libertà civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno, Roccardo Clerici, Senior Government Liaison Officer di Unhcr, Nicola dell’Arciprete, coordinatore della Risposta a favore dei minorenni migranti e rifugiati in Italia dell’Unicef, Xavier Castellanos, vice segretario della Federazione internazionale della Croce rossa e Mezzaluna rossa (Ifrc).

La struttura dell’ex Cottolengo è stata concessa in comodato d’uso gratuito per due anni dalla parrocchia di Ghilarza alla Croce rossa italiana per attività di emergenza e di formazione dedicata. In questa tre giorni, saranno più di 80 gli operatori provenienti da tutto il Paese che si confronteranno sulle tematiche oggetto degli incontri in programma.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /