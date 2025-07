Striscia di Gaza: Bari, domani mons. Satriano alla “Giornata per la ricostruzione” promossa dal Politecnico

Domani, mercoledì 16 luglio, l’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano, parteciperà all’evento “Una giornata per la ricostruzione di Gaza: il piano strategico Gaza Phoenix come punto di inizio” promosso dal Politecnico di Bari, in collaborazione con la Presidenza della Regione Puglia e Pugliapromozione. Dalle 8.30 è in programma una giornata seminariale volta ad approfondire gli aspetti tecnici, ambientali e socio-economici della ricostruzione di Gaza, traendo spunto da altre esperienze di ricostruzione postbellica.

Il focus principale sarà il piano strategico “Gaza Phoenix”, progettato da e per la società civile palestinese e sostenuto dall’Unione delle Municipalità di Gaza.

Alle 15 è previsto un punto stampa a cui parteciperanno Loredana Ficarelli, prorettrice del Politecnico di Bari, Stefano Gatti, direttore generale per la Cooperazione allo sviluppo del ministero degli Esteri, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto, Giovanna Iacovone, vicesindaco di Bari, Carlo Contesi, presidente Ordine degli ingegneri, e Cosimo Damiano Mastronardi, presidente Ordine degli architetti. Seguiranno gli interventi in remoto di Atif Kubursi McMaster, della Università di Toronto, per delineare il Futuro economico di Gaza e della Palestina nella Area Mena (Medio Oriente e Africa), e quello di Atef Abu Saif, ex ministro della Cultura dell’Autorità palestinese.

