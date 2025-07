Portogallo: Università Cattolica, fino a venerdì 18 luglio corso estivo di bioetica

L’Università Cattolica portoghese promuove per tutta la settimana fino a venerdì 18 luglio un corso estivo di bioetica presso la facoltà di medicina (campus di Sintra). L’ateneo, attraverso il suo istituto di bioetica, fedele alla “missione di formare persone, coltivare la scienza e contribuire al bene comune, promuove il corso estivo di bioetica 2025 come uno spazio di riflessione critica e dialogo interdisciplinare sulle grandi sfide etiche del nostro tempo”, si legge in una nota. In un mondo in rapida trasformazione, caratterizzato da progressi scientifici e tecnologici, il corso si propone di “integrare conoscenze e valori, promuovendo una formazione etica, umanistica e responsabile”. Ispirato alle origini della bioetica, da Potter a Hellegers, e radicato nella tradizione filosofica di pensatori come Socrate, Platone, Aristotele, Ricoeur, Levinas e altri, il programma – si apprende ancora dalla nota – “articola scienza, cultura e coscienza, ponendo la dignità della persona umana al centro della riflessione etica”. Durante le giornate di formazione, esperti nazionali e internazionali affronteranno temi quali l’etica all’inizio e alla fine della vita, l’intelligenza artificiale e la salute, l’editing genetico e la responsabilità, la sostenibilità e la giustizia intergenerazionale, l’ascolto etico e la diversità culturale. Il corso rappresenta pertanto “un’opportunità unica per studenti, professionisti, ricercatori e tutti gli interessati ad approfondire il proprio pensiero etico e contribuire a una società più giusta, consapevole e solidale, in linea con i valori dell’Università cattolica”, conclude la nota. Le lezioni si svolgono prevalentemente in lingua portoghese, con la collaborazione di docenti di livello internazionale che interverranno in lingua inglese.

