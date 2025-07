Migranti: ricollocati i 140 sgomberati dalla parrocchia di Vicofaro. La Conferenza episcopale toscana a fianco della diocesi di Pistoia

A distanza di qualche giorno dalla definitiva chiusura della struttura di Vicofaro, dove il parroco don Massimo Biancalani ha accolto negli anni centinaia di migranti, la Conferenza episcopale toscana sottolinea come l’intervento, che ha avuto il sostegno progettuale e finanziario della diocesi di Pistoia e di Caritas italiana, ha fatto sì che i 140 migranti presenti alla fine di giugno siano stati presi in carico in altre strutture o in appartamenti della Caritas e della diocesi. Questo era l’obiettivo che il vescovo Fausto Tardelli, coadiuvato dal vicario generale don Cristiano D’Angelo, si era posto fin dall’inizio anche nel continuo rapporto con il prefetto, il sindaco, l’Asl e i vigili del fuoco.

“Certamente l’esperienza di Vicofaro è intenzionalmente positiva ma, con l’aiuto e la collaborazione di tutti, la diocesi di Pistoia cercherà di continuare il non facile percorso dell’accoglienza e dell’inclusione – si legge in una nota della Conferenza episcopale toscana. Un percorso certamente complesso dove però è giusto sottolineare come si è cercato di rispettare la dignità delle persone accolte, nello spirito che Papa Francesco aveva indicato nell’Evangelii Gaudium, mantenendo equilibrio tra carità e giustizia, tra accoglienza e sicurezza”.

La Cet ringrazia per l’impegno “la diocesi e il suo vescovo Tardelli, Caritas italiana e quelle diocesane, e i volontari che ora stanno continuando a operare perché le strutture siano adeguate all’accoglienza di queste persone”.

