Migranti: da inizio anno sbarcate 33.088 persone sulle nostre coste. Oltre 138mila stranieri accolti in tutta Italia

Sono finora 33.088 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 30.323 mentre nel 2023 furono 76.731. Il dato è stato diffuso dal ministero degli Interni, considerati gli sbarchi rilevati entro le 8 di questa mattina. Negli ultimi due giorni sono state 398 (325 ieri e 73 oggi) le persone registrate in arrivo sulle nostre coste che hanno fatto salire a 3.023 il totale delle persone arrivate via mare in Italia a luglio. L’anno scorso, in tutto il mese, furono 7.465, mentre nel 2023 furono 23.420. Degli oltre 33.088 migranti sbarcati in Italia nel 2025, 10.602 sono di nazionalità bengalese (32%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Eritrea (4.519, 14%), Egitto (3.880, 12%), Pakistan (2.749, 8%), Etiopia (1.519, 5%), Sudan (1.178, 4%), Siria (1.106, 3%), Somalia (1.062, 3%), Guinea (829, 3%), Tunisia (648, 2%), Algeria (597, 2%), Iran (597, 2%), Nigeria (531, 2%), Mali (492, 1%), Costa d’Avorio (424, 1%) a cui si aggiungono 2.355 persone (6%) provenienti da altri Stati o per le quali è ancora in corso la procedura di identificazione. Per quanto riguarda la presenza di migranti in accoglienza, i dati parlano di 138.608 persone su tutto il territorio nazionale di cui 99.185 nei centri di accoglienza, 676 negli hot spot (54 in Calabria e 622 in Sicilia) e 38.747 nei centri Sai. La Regione con la più alta percentuale di migranti accolti è la Lombardia (13%, in totale 17.424 persone), seguita da Lazio (10%), Emilia Romagna (9%), Piemonte e Campania (8%).

