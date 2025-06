Leone XIV: “evangelizzate le insondabili ricchezze del Cuore di Cristo”

“Evangelizzate le insondabili ricchezze del Cuore di Cristo, da cui scaturiscono fiumi di acqua viva per sanare le ferite che portiamo, affinché insieme costruiamo un mondo giusto, solidale e fraterno”. Con queste parole Papa Leone XIV si rivolge al card. François Bustillo, suo inviato speciale per la conclusione del Giubileo del Sacro Cuore nel 350° anniversario delle apparizioni a santa Margherita Maria Alacoque. In una lettera in latino, datata 19 giugno e resa nota oggi, il Papa ricorda il significato spirituale delle apparizioni avvenute a Paray-le-Monial tra il 1673 e il 1675, definendole “un messaggio che attira i fedeli da ogni parte del mondo per crescere nella piena unione con il Signore”. Il Pontefice affida al porporato la presidenza della celebrazione eucaristica del 27 giugno, invitandolo a trasmettere a tutti “i nostri sentimenti pastorali e la vicinanza al clero, ai religiosi, al popolo e alle autorità pubbliche”. E conclude: “Affidiamo la tua missione alla protezione della beata Vergine Maria, madre del buon consiglio, impartendoti con gioia la nostra benedizione apostolica, estesa a tutti i partecipanti”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /