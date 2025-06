Dialogo interreligioso: Issr Marvelli, lunedì il convegno “Mediterraneo. Laboratorio di pace”

L’Istituto superiore di scienze religiose “A. Marvelli” di Rimini ospita il convegno “Mediterraneo. Laboratorio di pace”, promosso nell’ambito del corso di alta formazione in Dialogo interreligioso e Relazioni internazionali (Caf) e realizzato in collaborazione con l’Università degli studi della Repubblica di San Marino-Centro di Ricerca sull’Emigrazione.

L’appuntamento è previsto per lunedì 23 giugno, dalle ore 17,45 presso l’aula magna dell’Istituto Marvelli (via Covignano 265), per “un’occasione preziosa di confronto tra studiosi, operatori e testimoni, al fine di riflettere insieme sulle sfide e le potenzialità del Mediterraneo come spazio di dialogo, incontro e convivenza tra i popoli in un momento in cui l’acuirsi dei conflitti mondiali è sempre più drammatico”, sottolineano gli organizzatori.

L’incontro, moderato da Abir Hanna, coordinatrice del Caf e docente dell’Issr Marvelli, prevede tre sessioni tematiche. La prima, intitolata “Spazio mediterraneo, crocevia ambivalente fra movimenti di popoli, religioni e culture” è affidata Marco Giovannoni, direttore dell’Issr della Toscana “Santa Caterina da Siena” (Firenze). La seconda sessione, “Migrazioni, opportunità di incontro. Esperienze”, si concentra sugli interventi di Patrizia Di Luca (Università di San Marino), Ibrahim Jalloh (Diari multimediali migranti, Rimini) ed Elisa Lunardelli (Raoul Wallenberg Institute, Svezia) e infine, con l’ultima sessione “Mai senza l’altro”, si sviluppa il dialogo con Miriam Camerini (regista teatrale e studiosa di ebraismo), Shahrzad Houshmand (La Sapienza, docente di Studi Islamici) e Fabrizio Mandreoli (Università di Bologna-Issrt).

“Le tradizioni religiose, a cui si può o meno appartenere, possiedono propri riti, teologie e visioni del mondo, idee su Dio e la trascendenza. – la riflessione di Marco Casadei, direttore dell’Issr Marvelli delle diocesi di Rimini e di San Marino-Montefeltro –. Ma è importante educarci ad accogliere anche ciò che in ciascuna di esse, paradossalmente, può risultare mancante o ancora nascosto, lasciandosi raggiungere dalla parola di verità disseminata nelle tradizioni dei fratelli e delle sorelle di altre fedi. Servono capacità di ascolto e accoglienza perché la salvezza non è mai possibile senza l’altro, senza la tradizione dell’altro”.

Il convegno sarà fruibile anche in diretta streaming sul canale YouTube dell’Issr “Marvelli” di Rimini.

