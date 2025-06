Emigrazione italiana: Colonia, lunedì all’Istituto di cultura la presentazione del Rapporto Italiani nel Mondo

Il Rapporto Italiani nel Mondo e il suo approfondimento sul tema della cittadinanza sarà presentato, lunedì prossimo, a Berlino presso l’Istituto Italiano di Cultura. Nello studio, il tema è declinato in 24 contributi in una molteplicità di contesti in cui “il possesso della cittadinanza condiziona la garanzia dei diritti e la possibilità di partecipazione”, spiega una nota dell’Istituto che ospiterà l’iniziativa. A presentare il volume della Fondazione Migrantes, saranno la coordinatrice Delfina Licata e la studiosa Edith Pichler, docente al Centre for Citizenship, Social Pluralism and Religious Diversity dell’Università di Potsdam moderati da Anna Bertoglio, dirigente dell’Ufficio Affari Sociali e Coordinamento Consolare dell’Ambasciata d’Italia in Germania.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /