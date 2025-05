Giubileo 2025: Fermo, sabato il terzo pellegrinaggio alle chiese giubilari

“Libertà/Responsabilità”: sarà questo il tema del terzo pellegrinaggio a piedi verso la Cattedrale di Fermo il prossimo sabato 31 maggio 2025. L’iniziativa è dell’Ufficio diocesano per la Pastorale del Tempo Libero, Sport e Turismo, del comitato di Fermo del CSI ed in collaborazione con il Progetto Filippide Marche. Il ritrovo è fissato per le ore 8 al Santuario di Santa Maria a Mare, a Fermo (contrada Marina Palmense, 2). Dopo un primo momento di riflessione guidato dal parroco, P. Richard, alle ore 8.30 circa partirà il pellegrinaggio alla volta della Cattedrale. Durante il cammino, ci sarà una seconda riflessione proposta da Stefano Ricci, che metterà in dialogo il “cammino” ed il tema del pellegrinaggio. Si arriverà in Cattedrale alle ore 12 dove il pellegrinaggio si concluderà con una riflessione dell’arcivescovo di Fermo, mons. Rocco Pennacchio, che parteciperà all’intero evento.

