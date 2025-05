Decreto sicurezza: prosegue fino al 12 giugno il digiuno promosso da alcune associazioni e sindacati, oltre 500 le adesioni

Continua e si rafforza la mobilitazione civile contro il decreto Sicurezza promossa da A Buon Diritto, Acli, Antigone, Arci, Cgil, Cnca, Forum Droghe, L’Altro Diritto, La Società della Ragione, Ristretti Orizzonti, Forum Disuguaglianze e Diversità e Sbilanciamoci! Ieri, durante una conferenza stampa alla Camera dei Deputati, questa ampia rete di realtà della società civile impegnata contro la conversione in legge del decreto ha rilanciato la catena di solidarietà e il digiuno a staffetta che ha coinvolto finora oltre 500 persone. L’iniziativa affianca la mobilitazione per denunciare gli effetti lesivi dei diritti fondamentali contenuti nel provvedimento in discussione in Parlamento. “Il digiuno – spiegano i promotori – è un modo di esprimere con il proprio corpo il forte dissenso contro il decreto Sicurezza su cui l’esecutivo ha posto la fiducia. Si tratta di un gesto nonviolento e collettivo che porta la mobilitazione e la riflessione contro la svolta autoritaria del governo nelle città, nelle strade e nelle case. I promotori annunciano il prolungamento dell’iniziativa fino al 12 giugno, ultimo giorno utile per la conversione in legge del decreto, e invitano cittadine e cittadini, organizzazioni e realtà sociali ad aderire alla staffetta, per tenere viva l’attenzione pubblica e istituzionale su un provvedimento che colpisce le persone più fragili e mina i principi di solidarietà e giustizia”. Alla conferenza stampa, ospitata dall’on. Riccardo Magi, hanno partecipato Denise Amerini – Cgil nazionale, Franco Corleone – La Società della Ragione, Leonardo Fiorentini – Forum Droghe, Francesca Malara – Cnca Lazio, Caterina Pozzi – Cnca nazionale, Pasquale Prencipe – Antigone e Carlo Testini – Arci. Ha coordinato l’incontro Hassan Bassi – Cnca. Durante l’evento sono state ribadite le ragioni della protesta, rinnovato l’invito a partecipare alla grande manifestazione nazionale del 31 maggio a Roma e presentate le prossime azioni previste fino al 12 giugno. Per aderire alla staffetta del digiuno: www.fuoriluogo.it/mappamondo/una-catena-di-solidarieta-contro-il-decreto-sicurezza

