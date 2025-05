Consiglio permanente: card. Zuppi, “fedeltà e volontà di comunione” con Leone XIV, “come successore di Pietro, ma anche come Primate d’Italia”

“Per tutti è stato un momento di grazia che ci consente di ringraziare per quanto ricevuto da Papa Francesco e, come deve essere sempre per il successore di Pietro, di metterci, senza esitazione, senza paragoni e senza riserve nell’atteggiamento di obbedienza filiale a Leone XIV, con e per lui al servizio della Chiesa e della folla affamata di senso e speranza, assetata di spiritualità e di comunità”. Così il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, ha ricordato i giorni del Conclave, nell’introduzione al Consiglio permanente dei vescovi italiani. “Gli diciamo tutta la nostra fedeltà e la nostra volontà di comunione come successore di Pietro, ma anche come Primate d’Italia”, ha assicurato il cardinale a Leone XIV: “Abbiamo trovato nelle parole del nuovo Vescovo di Roma un grande incoraggiamento a una rinnovata attenzione pastorale, fin nella scelta stessa del nome che rivela la sensibilità alle sfide del mondo e della rivoluzione digitale nella quale siamo immersi”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /