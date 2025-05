Caritas: Roma, in occasione del rinnovo della convenzione con Banca Mediolanum giovedì 29 maggio, bilancio attività di contrasto al sovraindebitamento e all’usura

Verrà formalizzato a Roma giovedì 29 maggio il rinnovo per ulteriori tre anni della convenzione, nell’ambito della collaborazione iniziata nel 2019, tra Banca Mediolanum, Fondazione Mediolanum EF e la Fondazione Antiusura Salus Populi Romani, promossa dalla Diocesi di Roma e attiva in tutta la regione Lazio. Il rinnovo della convenzione – spiega in una nota la Caritas di Roma – faciliterà l’erogazione di ulteriori finanziamenti a favore di persone, residenti nel territorio laziale, con difficoltà di accesso al credito, in condizioni di sofferenza socioeconomica. La conferenza di presentazione e di bilancio dell’attività svolta negli ultimi anni avrà luogo a Roma alle ore 12 presso la Cittadella della Carità “Santa Giacinta”, Via Casilina Vecchia, 19, alla presenza di: Mons. Benoni Ambarus, Vescovo ausiliare di Roma ambito diaconia della carità; Giustino Trincia, Presidente della Fondazione Salus Populi Romani e Direttore della Caritas diocesana di Roma; Giovanni Pirovano, Presidente di Banca Mediolanum. Ci saranno delle testimonianze di volontari e persone sostenute dalla Fondazione “Salus Populi Romani”.

