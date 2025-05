Congregazione della Missione: p. Mavrič, “questo anniversario non è solo memoria, è slancio”

(Foto Congregazione della Missione)

“È stato un tempo di grazia. Questo anniversario non è solo memoria, è slancio. Ci ricorda chi siamo e verso dove vogliamo continuare a camminare”. Lo ha dichiarato p. Tomaž Mavrič, superiore generale della Congregazione della Missione, al termine della messa celebrata ieri nella chiesa di Sant’Eustachio a Parigi, alla presenza di oltre 20 vescovi, 150 missionari vincenziani e numerosi fedeli. La celebrazione ha concluso i festeggiamenti per il 400º anniversario della fondazione della Congregazione, voluta da san Vincenzo de’ Paoli nel 1625. Ha presieduto l’Eucaristia mons. Emmanuel Tois, vescovo ausiliare di Parigi. Nei giorni precedenti, i missionari hanno partecipato a momenti di formazione e preghiera nei luoghi simbolo della spiritualità vincenziana: la cattedrale di Notre Dame, la Cappella della Rue du Bac, la Casa Madre di Rue de Sèvres e il villaggio di Gannes-Folleville. Durante la celebrazione è stato ricordato il messaggio inviato da Papa Francesco lo scorso dicembre: “Pregherò affinché questo significativo anniversario sia occasione di grande gioia e di rinnovata fedeltà alla concezione del discepolato missionario, fondato sull’imitazione dell’amore preferenziale di Cristo per i poveri”. Il Giubileo è stato seguito in streaming da migliaia di fedeli nel mondo.