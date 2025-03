Giubileo 2025: Apra, il 10 marzo inaugurazione di una mostra e una conferenza sulla Sindone

L’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (Apra) invita a un evento o organizzato da ApraxGiubileo, il primo del ricco calendario dedicato al Giubileo della Speranza 2025.

Il 10 marzo, alle ore 18, si terrà l’inaugurazione dello spazio espositivo della mostra itinerante “Chi è l’Uomo della Sindone?” presso la basilica parrocchiale di San Giovanni Battista dei Fiorentini, in via Acciaoli 2, a Roma.

Sarà l’occasione unica per contemplare da vicino un simbolo così importante della cristianità e approfondirne la storia e il significato ma anche per esplorare il suo legame con la figura di Gesù Cristo, attraverso contributi di esperti.

In questa occasione si terrà la conferenza “Sindone: tra scienza e fede” a cura studiosi di fama internazionale e la benedizione e apertura ufficiale del card. Baldassare Reina, vicario generale del Santo Padre per la diocesi di Roma.

