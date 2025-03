8 Marzo: Comunità Papa Giovanni XXIII, Tajani in visita alle donne vittime di tratta. Il ringraziamento di don Buonaiuto

“Non c’è vicinanza più gradita di una presenza che sa farsi testimonianza. Ringrazio di cuore il Ministro degli Esteri Antonio Tajani per il gesto bello e significativo di aver donato di persona la mimosa ad ogni giovane donna vittima della tratta accolta nella casa rifugio della Comunità Papa Giovanni XXIII”. Con queste parole don Aldo Buonaiuto della Comunità Papa Giovanni XXIII saluta la visita del ministro Antonio Tajani alle donne vittime di tratta accolte in una casa rifugio nelle Marche. “Il nostro fondatore Oreste Benzi ci ha insegnato che portare un sorriso e un segno di partecipazione è il modo più efficace e sincero per dimostrarsi dalla parte di chi soffre. Il ministro Tajani – dichiara don Bonaiuto – ha ascoltato con sensibilità e attenzione le vicende personali e collettive di quelle che papa Francesco ha definito ‘le più fragili delle creature’, dialogando e prendendo a cuore le loro storie di dolore e rinascita”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /