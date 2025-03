Diocesi: Ragusa, conferenza sulle sante Agata, Lucia e Rosalia, “donne di speranza”

Si terrà domenica 9 marzo (ore 19) nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena (Ex Frati Cappuccini) a Vittoria la conferenza “La forza delle scelte – Agata, Lucia e Rosalia, donne di Speranza”, ideata e organizzata dal Coro Polifonico della Parrocchia San Nicolò di Bari di Acate, diretto e accompagnato all’organo dalla maestra Aurora Muriana. L’appuntamento culturale e musicale, spiegano dalla diocesi di Ragusa, “sarà l’occasione per risaltare alcune qualità peculiari della figura femminile, a partire dall’esempio virtuoso delle tre sante siciliane maggiormente venerate in Sicilia”. L’iniziativa si inserisce nell’Anno Giubilare generale e in quello diocesano, e gode del patrocinio del Comune di Vittoria, dell’Associazione Soroptimist International (Club di Vittoria), dell’Associazione “Il Filo di seta”(Sportello Ascolto Donna) di Vittoria e dell’Ufficio per la Cultura della Diocesi di Ragusa.

