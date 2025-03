Papa al Gemelli: vescovi Triveneto, prosegue preghiera per lui. Oggi riunione su Progetto Esodo e su due importanti appuntamenti ad Aquileia

Le Chiese e i vescovi del Triveneto continuano a stringersi in preghiera, con grande affetto, intorno a Papa Francesco in questo tempo di prova e sofferenza. La riunione odierna della Conferenza episcopale Triveneto, svoltasi nella sede di Zelarino (Venezia), si è così aperta con un momento di preghiera per la salute del Santo Padre e per invocare pace nel mondo. Nella seduta di oggi i presuli hanno avuto un incontro con i responsabili della Fondazione di partecipazione Esodo, nata nel 2016 su iniziativa delle diocesi di Verona, Vicenza e Belluno – Feltre (si sono poi aggiunte Venezia e Vittorio Veneto) per strutturare e consolidare l’esperienza del Progetto Esodo con un programma specifico di interventi per la reinclusione sociale e lavorativa di persone detenute, ex detenute o in misura alternativa per la detenzione. Sono state, quindi, approfondite le finalità della Fondazione: dare forma alla rete di soggetti – Caritas ed enti del Terzo settore – attivi nell’ambito della giustizia; coordinare attività e risorse dei territori per una migliore risposta ai bisogni emergenti; interloquire con voce unitaria presso le istituzioni pubbliche territoriali (ministero della Giustizia, Regione ecc.) per migliorare ed implementare le risorse disponibili e le attività a favore delle persone beneficiarie. Nel confronto è emerso l’interesse di ulteriori diocesi ad inserirsi nel progetto con la volontà di rafforzare e mettere in rete l’opera che già viene svolta, in particolare attraverso le Caritas diocesane, in tale ambito.

I vescovi si sono inoltre confrontati su due importanti appuntamenti che si terranno durante il 2025 ad Aquileia, culla della fede cristiana del Nordest. Sabato 14 giugno si terrà il pellegrinaggio giubilare delle Facoltà ecclesiastiche del Triveneto; vi prenderanno parte la Facoltà Teologica del Triveneto (con tutti gli istituti associati in rete) nel suo ventesimo anno di istituzione, la Facoltà di Diritto Canonico S. Pio X di Venezia, l’Istituto di Liturgia pastorale S. Giustina di Padova e l’Istituto di Studi ecumenici S. Bernardino di Venezia. Nel tardo pomeriggio di martedì 18 novembre è invece in programma un incontro di preghiera ecumenica dell’intera Regione ecclesiastica in occasione dei 1700 anni dal Concilio di Nicea; parteciperanno all’appuntamento i vescovi del Triveneto, e saranno invitati i rappresentanti delle Chiese cristiane dell’area e i fedeli delle zone circostanti.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /