Migranti: a Lido di Camaiore 5 infermieri keniani trovano impiego a tempo indeterminato e alloggio grazie al datore di lavoro

5 infermieri di origine keniana avevano la possibilità di ottenere un posto di lavoro a tempo indeterminato ma non trovavano un alloggio. Il datore di lavoro si è attivato per trovare un appartamento da usare come foresteria. Prossimità Salute, ramo della cooperativa sociale Il Girasole, era in cerca di nuovi dipendenti per gestire un nuovo appalto, nel reparto infermieristico della Rsa Alfieri di Lido di Camaiore, in Toscana. I 5 infermieri avevano i requisiti giusti, ma c’era da risolvere il nodo alloggio. “I ragazzi ovviamente non avevano un alloggio a Lido di Camaiore e faticavano a trovarne uno a canoni sostenibili” spiega Marco Conforti, vicepresidente di Prossimità Salute. “Ci siamo resi così disponibili a cercare un appartamento da trasformare in foresteria”. La formula foresteria prevede una sublocazione a favore dei dipendenti di Prossimità salute: nell’appartamento convivono 5 persone, ognuno contribuisce all’affitto e alle spese per le utenze. Prossimità Salute, oltre a fare da garante per la locazione, ha pagato l’affitto per i primi 4 mesi e ha stabilizzato gli infermieri. “Questa soluzione porta benefici a tutti: i 5 infermieri hanno trovato un lavoro a tempo indeterminato e un alloggio, che sono le basi per una vera integrazione e per costruirsi un futuro in Italia. Noi abbiamo potuto prendere un nuovo appalto di lavoro. I ragazzi si sono subito integrati e hanno dimostrato di lavorare molto bene dando sollievo ai tre infermieri che erano rimasti nella struttura”. Prossimità Salute è ancora in cerca di infermieri. “Stiamo valutando la possibilità di attivarci attraverso il progetto Soleil per dare lavoro ad altri infermieri keniani” spiega Conforti.

