Diocesi: Acireale, presentata oggi la Comunità energetica rinnovabile e solidale

(Foto diocesi di Acireale)

Nasce la Comunità energetica rinnovabile e solidale della diocesi di Acireale, con il patrocinio della Presidenza della Regione Siciliana, progetto pilota che farà da apripista ad altre Cer in tutte le diocesi dell’Isola, grazie all’accordo di collaborazione tra la Regione e la Conferenza episcopale siciliana (Cesi).

Lo studio della fattibilità, del cronoprogramma e dei benefici per il territorio è stato presentato questa mattina a Palazzo d’Orléans a Palermo, durante una conferenza stampa, dal presidente della Regione, Renato Schifani, dal presidente della Cesi e vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti, e dall’Energy manager della Regione, Roberto Sannasardo.

“Il governo regionale sta investendo risorse economiche e professionali per promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili – ha affermato Schifani –. Uno degli obiettivi è puntare alla riduzione del costo complessivo delle forniture elettriche, favorendo condizioni di mercato vantaggiose per spingere le imprese a investire in Sicilia. L’accordo con la Cesi rappresenta uno strumento importante di diffusione e condivisione di questo percorso con le realtà territoriali, a tutela dell’ambiente, nel segno della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile”.

“La Chiesa è chiamata a essere custode del Creato, promuovendo uno sviluppo sostenibile e solidale che rispetti la dignità della persona umana e il bene comune – ha sottolineato mons. Raspanti –. Le Comunità energetiche rinnovabili rappresentano un’opportunità concreta per coniugare la tutela dell’ambiente con la giustizia sociale, garantendo l’accesso all’energia pulita e sostenibile anche alle fasce più fragili della popolazione. Accogliamo con favore il progetto pilota avviato nel nostro territorio, che si inserisce in una visione regionale di ecologia integrale”.

Gli impianti fotovoltaici saranno realizzati su cinque immobili di proprietà ecclesiastica ritenuti idonei, il Cuore immacolato di Maria e la struttura annessa, le chiese San Paolo apostolo e Santi Cosma e Damiano, il Seminario vescovile, e saranno dotati di sistemi di accumulo. L’energia prodotta servirà a coprire il consumo in fascia di produzione delle utenze connesse e ad accumulare l’energia condivisa nei sistemi appositi, che verranno installati nelle utenze finali appartenenti alla diocesi.

L’energia accumulata in fascia di produzione servirà a soddisfare parte delle necessità energetiche nelle ore notturne. Saranno prodotti oltre 337 mila kWh all’anno, il 14% servirà all’autoconsumo dei cinque edifici produttori, l’86% di energia sarà immessa in rete, di cui il 76% (circa 222 kWh/anno) sarà condiviso con i 25 membri della Cer. Un vantaggio economico per la Cer della diocesi di Acireale pari a quasi 41mila euro all’anno (oltre 11mila euro di risparmio in bolletta e quasi 30mila euro di incentivo per l’energia condivisa).

Il beneficio ambientale è notevole, equiparabile a una riduzione di emissione in atmosfera di 179 tonnellate di CO2 all’anno o a 63 tonnellate equivalenti petrolio in meno; come se venissero piantati sul territorio 1.074 alberi.

La diocesi di Acireale ha individuato i partner esterni, che sosterranno gli aspetti tecnici, giuridici e progettuali e assicureranno la realizzazione degli impianti, per rientrare nell’arco di diciotto anni dall’investimento stimato in oltre 700mila euro. Dall’installazione dei pannelli fotovoltaici, gli impianti potranno entrare in funzione in tre o quattro mesi.