Fine vita: Menorello (Sui tetti), “la Campania vuole seguire gli errori della Toscana?”

“La Campania è fra le peggiori regioni italiane per le cure palliative, ciononostante vorrebbe comunque emulare la forzatura costituzionale della Toscana con una legge sul fine vita (n. 352/24): si tratta di un grande controsenso, su cui si deve aprire una urgente riflessione di merito”. Lo afferma Domenico Menorello, portavoce del network “Ditelo sui tetti”, commentando l’annuncio della proposta regionale campana. “Sul territorio campano hanno perfino chiuso reparti dedicati alla terapia del dolore – osserva – certificando come alcuni malati siano considerati di serie B”. “Le cure palliative regionali – aggiunge – riescono a raggiungere appena il 25% circa del fabbisogno” e “la Campania risulta l’unica regione che non ha nemmeno proposto un piano di potenziamento della rete”. Menorello critica duramente la proposta di legge: “Obbligherebbe gli ospedali pubblici campani a procurare la morte a malati che la chiedano in soli 27 giorni! Caro malato, ti lascio nel dolore, ma se vuoi recupero perché tu te ne vada velocemente…”. E conclude: “In Campania non siamo solo di fronte all’ennesima forzatura incostituzionale, ma addirittura a un deliberato diniego dello scopo stesso del Servizio sanitario”.

