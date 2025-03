Vescovi Toscana: mons. Manetti eletto segretario della Cet e mons. Migliavacca moderatore del Tribunale ecclesiastico

I vescovi toscani hanno eletto oggi mons. Stefano Manetti, vescovo di Fiesole, segretario della Conferenza episcopale toscana (Cet), dopo aver accolto le dimissioni di mons. Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia e di Pescia, al quale hanno espresso “gratitudine per il servizio svolto in tale ufficio per 18 anni”. Nella stessa riunione è stato eletto moderatore del Tribunale ecclesiastico regionale etrusco (Tere) mons. Andrea Migliavacca, vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, che assume anche il ruolo di “referente per l’attività dei tribunali ecclesiastici in materia di nullità matrimoniale”. Inoltre, accogliendo la richiesta giunta dai cappellani carcerari della Regione di avere un vescovo referente, i presuli toscani hanno indicato per questo ruolo mons. Mario Vaccari, vescovo di Massa Carrara-Pontremoli e delegato Cet per il servizio alla carità. Durante l’incontro, tenuto alla casa Mater Ecclesiae di Massa Marittima, i vescovi hanno anche rinnovato l’impegno per un pellegrinaggio in Terra Santa dal 9 al 13 giugno, incontrando fra Matteo Brena, commissario di Terra Santa per la Toscana, per concordare il programma del viaggio, che prevede un incontro col patriarca di Gerusalemme dei latini, card. Pierbattista Pizzaballa.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /