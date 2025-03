Tutela minori: Forum associazioni familiari, domani al Senato incontro sul tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie

Venerdì 21 marzo 2025, alle ore 10.00, presso la Sala degli Atti Parlamentari alla biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” a Roma, su iniziativa di Assocomunicatori si terrà l’evento “Il tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie. La ricaduta sulla tutela dei minori: luci e ombre”, organizzato dal Forum delle Associazioni Familiari con la partecipazione dell’Unione Giuristi Italiani (Ugci). L’evento intende promuovere un dialogo tra associazioni familiari, politica e giuristi sul tema di tutela del minore e della famiglia. Nello specifico si propone di riflettere sull’impatto concreto del nuovo rito sulla tutela del minore in ambito processuale (su quella delle associazioni che le rappresentano e supportano).

Prenderanno parte all’evento: Andrea Ostellari, Sottosegretario al Ministero della Giustizia; Simonetta Matone, Membro della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati; Pierantonio Zanettin, Membro della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica; Susanna Donatella Campione, Membro della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica; Alfredo Bazoli, Membro della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica; Elena Bonetti, Membro della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati; Adriano Bordignon, Presidente del Forum delle Associazioni Familiari; Roberta Castellan, Rappresentante della rete di associazioni che operano nel campo di affidi e adozioni; Maria Rosaria Cavallaro, Rappresentante della rete di associazioni che operano nel campo delle controversie familiari; Piero Sandulli, Professore ordinario di Diritto Processuale Civile, Università Lateranense; Claudio Cottatellucci, Presidente Aimmf, Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /