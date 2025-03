Acqua: Arpa Friuli Venezia Giulia e arcidiocesi Gorizia, sabato un cammino transfrontaliero tra ambiente, pace e speranza

L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia (Arpa Fvg) e l’arcidiocesi di Gorizia, nella Giornata mondiale dell’acqua, il 22 marzo, promuovono l’iniziativa “Custodire l’acqua, costruire la pace”, un cammino transfrontaliero tra ambiente, pace e speranza, in occasione del Giubileo 2025 e nell’anno di GO!2025.

La camminata si snoderà lungo un percorso di circa 4 km tra Gorizia e Nova Gorica, a partire dalla piazza Transalpina e costeggiando in parte il corso dell’Isonzo, con brevi soste durante le quali verranno proposte testimonianze, spunti e riflessioni spirituali, momenti di meditazioni sulla pace e la convivenza tra popoli e momenti di silenzio per ascoltare il suono del fiume. La camminata si inserisce nel più ampio contesto del “Filo verde per un Giubileo sostenibile”, progetto promosso dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa) di cui Arpa Fvg fa parte, in occasione del Giubileo 2025, con l’obiettivo di stimolare azioni e comportamenti rispettosi dell’ambiente e rendere un evento di profonda spiritualità anche un’occasione per promuovere la tutela e la salvaguardia ambientale. In caso di maltempo l’appuntamento sarà rinviato a sabato 29 marzo.

La partenza è fissata alle ore 10 da piazza Transalpina e per il cammino, della lunghezza di circa 4 chilometri, è prevista una durata di circa 2 ore. Una volta arrivati alla meta, il rientro avverrà in autonomia. Previsto un servizio navetta esclusivamente per gli autisti che poi andranno a recuperare in autonomia con la propria auto i famigliari o altri partecipanti. Per quanti non potranno partecipare, Arpa Fvg fornirà un “kit esperienziale” con il quale ognuno potrà ripercorrere il sentiero proposto, con tappe e riflessioni.

