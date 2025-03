Salesiani: Movimento giovanile Piemonte e Valle d’Aosta, domenica “Mgs Day” a Valdocco

È in programma per la giornata di domenica 23 marzo, presso i cortili di Valdocco a Torino, l’Mgs Day, il raduno del Movimento giovanile salesiano di Piemonte e Valle d’Aosta. Il ritrovo è fissato per le 9.30 nel cortile San Giuseppe. Alle 10.20 è previsto l’incontro “Verso l’alto” per conoscere la figura di Pier Giorgio Frassati, che verrà proclamato santo il prossimo 3 agosto. Poi celebrazione eucaristica in duomo, pranzo e, nel pomeriggio, attività. I partecipanti saranno accompagnati dalla presenza di don Luca Bertarelli e Alessandro Greco.

