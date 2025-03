Terzo settore: Pallucchi (Forum), “prosegue il nostro impegno per scongiurare Iva alle associazioni”

“Per il mondo del Terzo settore, i prossimi mesi saranno cruciali per chiarire e definire il quadro fiscale che sarà applicato a partire dal prossimo anno – come previsto a seguito della comfort letter della Commissione europea -, compresa l’annosa questione dell’Iva al Terzo settore per le attività rivolte ai propri soci, finora rimasta irrisolta. Stamattina si è svolto un positivo incontro tra una delegazione del Forum Terzo Settore e il viceministro al Mef, Maurizio Leo, che ha mostrato volontà e disponibilità a trovare le necessarie soluzioni, adeguate alle caratteristiche specifiche del Terzo settore”. Lo dichiara Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo Settore, a seguito dell’incontro che ha visto anche la partecipazione di Marco Mini (Arci), Giancarlo Moretti (Mcl), Stefano Tassinari (Acli), Monica Poletto e Marina Montaldi (Tavolo tecnico-legislativo del Forum Terzo Settore).

“In particolare per quanto riguarda l’Iva per gli Ets non commerciali – prosegue Pallucchi -, è stata condivisa la necessità di una soluzione rapida e rispettosa delle peculiarità e dei valori di cui le associazioni di Terzo settore sono portatrici – e riconosciuti peraltro nei contenuti dalla comfort letter dell’Ue -, anche attraverso un’azione congiunta di dialogo con le competenti istituzioni europee. Il Forum Terzo Settore ha presentato un’ipotesi di soluzione della questione per salvaguardare il rispetto della normativa europea e nel contempo la peculiarità delle attività svolte dalle associazioni”.

“Per quanto riguarda i diversi aspetti interpretativi della nuova disciplina fiscale, sarà convocato un tavolo di lavoro interistituzionale con lo scopo di permettere agli enti un accesso semplice e non penalizzante alla stessa. Infine – conclude la portavoce del Forum Terzo Settore -, l’incontro con il viceministro Leo ha riguardato anche altri temi, tra cui la fase di passaggio delle onlus tra gli Enti di Terzo Settore e il trattamento degli enti non commerciali ai fini Irap: anche su questo abbiamo riscontrato ampia disponibilità nel trovare rapide e appropriate soluzioni”.

