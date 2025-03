Intelligenza artificiale: Ragusa, domani si riflette su “minacce e opportunità”

Si terrà a Lentini, martedì 18 marzo, alle 17.30, all’IIS Moncada, la conferenza “Intelligenza artificiale: una minaccia o un’opportunità per la società futura?”. A organizzarlo la Fidapa sezione di Lentini, in collaborazione con l’IIS “Alfio Moncada” di Lentini e l’Ufficio per la cultura della diocesi di Ragusa.

Dopo i saluti istituzionali della presidente della Fidapa di Lentini, Tommasa Maimone, interverranno il professor Giuseppe Di Mauro, vicedirettore dell’Ufficio per la cultura, la scuola e l’università della diocesi di Ragusa e docente di religione cattolica, e il professore Salvatore La Rosa, docente di Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione. “L’Intelligenza artificiale sta rapidamente ridefinendo il nostro mondo, ponendo interrogativi cruciali sul futuro della società. In questo contesto, gli enti organizzatori dedicano la conferenza all’analisi di questa tecnologia rivoluzionaria. Esploreremo insieme le potenzialità dell’IA, senza trascurare le sfide etiche e sociali che essa comporta. L’obiettivo è offrire una panoramica chiara e approfondita, fornendo gli strumenti necessari per comprendere l’impatto di questa trasformazione”, si legge nella presentazione dell’evento.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /