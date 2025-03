Diocesi: Trento, stasera Nello Scavo protagonista della seconda serata della Cattedra del Confronto 2025

Nello Scavo, giornalista del quotidiano Avvenire, sarà il protagonista della seconda serata della Cattedra del Confronto 2025, in programma a Trento nell’aula magna del Collegio arcivescovile, stasera, alle 20.45.

“In un tempo di guerra, attendere la pace?” è il titolo dell’incontro che rilancia il tema guida di questa edizione della Cattedra, dedicata all’“attesa” e inaugurata lunedì scorso da Chiara Giaccardi. A fare da cornice all’intervento di Scavo, tre brani firmati da tre donne: Anna Frank, Hetty Hillesum e Alganesh Fessaha.

Catanese di origine, la carriera giornalistica di Scavo comincia in Sicilia prima di approdare ad Avvenire. Scavo è impegnato da tre anni sul fronte dell’Ucraina e del Medio Oriente.

Il suo primo libro-inchiesta è stato nel 2013 “La lista di Bergoglio”, che documenta l’opera del futuro Papa per salvare i perseguitati dalla dittatura in Argentina. Per il suo impegno coraggioso e rischioso – da qualche anno Nello Scavo vive con protezione – ha ottenuto vari riconoscimenti: il premio Lucchetta della Rai, il premio del sindacato per la Libertà d’Informazione e il Premio Emilio Rossi del Dicastero vaticano per le Comunicazioni.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /