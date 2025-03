Sociale: da oggi a Roma “InControCulture 2025”, una settimana di eventi culturali, artistici e sportivi contro il razzismo

(Foto Forum Terzo Settore Lazio)

In occasione del 21 marzo, la Giornata internazionale contro la discriminazione razziale è in programma a Roma, dal 17 al 23 marzo nel Municipio XIV, “InControCulture 2025”, una settimana di attivazione comunitaria nel territorio contro il razzismo, con eventi completamente gratuiti per tutti e, in particolare, per i giovani. Eventi di cultura, sport e ambiente, tra laboratori artistici, mostre, presentazioni di libri e dibattiti, proiezioni, spettacoli teatrali per bambini e ragazzi ed altro ancora. L’iniziativa è sostenuta dal Forum Terzo settore Lazio con Csv Lazio nel quadro di “Vol.A in Rete – volontari in rete per il Giubileo”, promossa dal Municipio XIV Roma Monte Mario, Asl Roma 1 e Samifo – Salute migranti forzati. L’evento è iniziato questa mattina con la “Camminata contro il razzismo” degli studenti delle seconde classi, dall’Istituto “Rosetta Rossi” nel quartiere Primavalle all’ex Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà, dove i ragazzi hanno piantato un albero di olivo, simbolo di pace, seguita dalla colazione preparata dai rifugiati che frequentano il Laboratorio di cucina del Samifo. Domenica 23 marzo, nel campo sportivo dell’Opera Don Calabria in via San Vitaliano, la partita della squadra di rifugiati e richiedenti asilo “Pineto United”, nata nel Municipio XIV e che milita nel Campionato di calcio in terza categoria girone B. Mercoledì 19 marzo, alle 17 nel Centro sociale anziani Primavalle in via L. Jacobini 7, la presentazione del libro “Dormiveglia sul Tevere. Latif Al Saadi, una storia irachena”, alla presenza dell’autore Stefano Nanni e del poeta rifugiato e mediatore culturale Latif Al Saadi. Giovedì 20 marzo, alle 17 nella sede di Intersos Lab a via della stazione di Ottavia 129, la proiezione del premiato cortometraggio “Intrecci” e il dibattito con la regista Barbara Massimilla, cui seguirà anche un aperitivo offerto dai migranti che hanno seguito il corso di italiano presso Intersos Lab. Venerdì 21 marzo, alle 17 nella sala cinema della parrocchia Santa Maddalena di Canossa a Lucchina, la proiezione del film “Lala” ed il dibattito con la regista Ludovica Fales.