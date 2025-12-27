Giubileo 2025: Tivoli e Palestrina, la chiusura diocesana nella festa della Santa Famiglia con mons. Parmeggiani

Anche nelle diocesi di Tivoli e di Palestrina la chiusura dell’Anno giubilare dedicato alla speranza. A Palestrina, dopo i Primi Vespri della Santa Famiglia, sabato 27 dicembre, alle 18 tutto il clero ed i fedeli si ritroveranno presso la cattedrale di S. Agapito insieme al vescovo, mons. Mauro Parmeggiani, per la celebrazione conclusiva di ringraziamento per questo anno speciale che ha avuto il suo culmine, a livello diocesano, nel pellegrinaggio a Roma il 29 marzo 2025. Con questa celebrazione anche le chiese giubilari della diocesi di Palestrina cesseranno di essere “chiese giubilari” ove poter lucrare l’Indulgenza plenaria. Esse erano state indicate nelle seguenti chiese: la chiesa santuario di Santa Maria Madre del Buon Consiglio in Genazzano e la chiesa di Santa Maria di Pugliano in Paliano. A Tivoli, invece, il Giubileo sarà chiuso da mons. Parmeggiani, presso la cattedrale di San Lorenzo, alle 17.30 di domenica 28 dicembre con una celebrazione alla quale sono attesi tutti i sacerdoti, diaconi, religiose e fedeli della Diocesi. Con questa celebrazione cesseranno di essere “chiese giubilari” anche la chiesa santuario di N.S.di Fatima in San Vittorino Romano, la chiesa santuario Santa Maria delle Grazie, Madonna della Mentorella e la chiesa santuario Madonna della Beata Vergine delle Grazie di Quintiliolo in Tivoli. “Tanti i sentimenti di gratitudine al Signore per questo Anno di grazia” che verranno espressi durante le celebrazioni a chiusura del Giubileo a livello diocesano a partire dal pellegrinaggio a Roma del 29 marzo, l’accoglienza di numerosi gruppi di giovani provenienti da varie parti del mondo e la partecipazione con loro al Giubileo dei giovani tenutosi a Tor Vergata nell’agosto scorso, il Giubileo degli ospiti delle Rsa ed ospedali delle due diocesi in 7 ottobre fino al Giubileo dei detenuti tenutosi il 14 dicembre nel carcere di Paliano. A conclusione dell’Anno Santo non potranno essere dimenticati due visite, anche se private, nel territorio da Papa Leone XIV: la prima al santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano (diocesi di Palestrina) il 10 maggio e la seconda al santuario della Madonna delle Grazie della Mentorella (diocesi di Tivoli) il 19 agosto dove si recò a pregare per la pace in un santuario tanto caro a san Giovanni Paolo II.

