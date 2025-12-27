Diocesi: Vittorio Veneto, domani la celebrazione di chiusura del Giubileo

Secondo le indicazioni del Dicastero per l’Evangelizzazione, domani, in comunione con tutte le diocesi del mondo, anche la diocesi di Vittorio

Veneto vivrà la celebrazione eucaristica per la chiusura del Giubileo.

La messa sarà presieduta dal vescovo, mons. Riccardo Battocchio, ed avrà inizio alle 15.30, nella Cappella del Sacro Cuore del Seminario. Da lì, in processione, ci si recherà verso la Cattedrale, per continuare la liturgia. “La preghiera avrà una particolare nota di ringraziamento per i doni spirituali ricevuti dalla misericordia del Padre in questo tempo di grazia”, informa la diocesi. L’invito è rivolto a tutti i fedeli della diocesi, soprattutto a quanti hanno vissuto un’esperienza di pellegrinaggio a Roma o nelle chiese giubilari diocesane.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta da La Tenda Tv e da Radio Palazzo Carli.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /