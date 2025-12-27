Giubileo 2025: Catanzaro, domani la conclusione con mons. Maniago

Domani, alle 16,30, domenica 28 dicembre, la diocesi di Catanzaro-Squillace celebra il momento conclusivo dell’Anno Santo 2025, “nel segno della gratitudine e della speranza” con una celebrazione nella la Basilica “Maria SS. Immacolata” di Catanzaro presieduta dall’arcivescovo, mons.Claudio Maniago. In un videomessaggio che accompagna questo appuntamento il presule invita la comunità diocesana a vivere la conclusione del Giubileo come “un tempo di rendimento di grazie”. L’Anno Santo, ricorda, è stato “un dono per tutta la Chiesa universale, ma ha avuto un significato particolare per la nostra diocesi e per le sue molteplici realtà ecclesiali”. Il Giubileo ha rappresentato un’occasione preziosa per fermarsi e rileggere il cammino compiuto, rimettendo “al centro ciò che davvero conta”. Un tempo per riscoprire la vita della “Chiesa come pellegrinaggio, cioè l’idea di un popolo in cammino animato dalla speranza, l’unica speranza che non delude, che è Gesù Cristo”. In questo senso, l’Anno Santo è stato vissuto -spiega la diocesi calabrese -come un invito concreto alla conversione, alla riconciliazione e a una rinnovata attenzione alla comunione ecclesiale e alla testimonianza nel mondo”. La celebrazione di domani “sarà – spiega mons. Maniago – l’occasione per far sentire forte nel cuore la lode al Signore, il ringraziamento per questo tempo di grazia”, affidando “a Lui i semi seminati lungo l’Anno Santo”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /