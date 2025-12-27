Diocesi: Avezzano, domani la celebrazione di chiusura del Giubileo

La celebrazione eucaristica di chiusura dell’Anno Giubilare sarà presieduta della diocesi di Avezzano sarà presieduta dal vescovo, mons. Giovanni Massaro, in cattedrale, domani alle 17. Per celebrare la Festa della Santa Famiglia – informa la diocesi – il presule benedirà le coppie che hanno celebrato l’anniversario di Matrimonio nel 2025: nel 1° anno, nel 25°, nel 50° e oltre. Alla messa prenderanno parte le autorità civili e militari della Marsica. Il presule durante la messa consegnerà anche il Sussidio per l’Anno pastorale 2025-2026, un opuscolo redatto dal vescovo insieme all’équipe sinodale e al Comitato di presidenza del consiglio pastorale diocesano. “In questi mesi abbiamo vissuto diversi giubilei diocesani – ha detto il vescovo – quello con i religiosi, che testimoniano la bellezza della consacrazione; con gli ammalati, che portano nel corpo le ferite del Crocifisso e la forza della resurrezione; con gli sportivi, con i ragazzi e i giovani, con gli amministratori, con il mondo delle aggregazioni laicali, con gli insegnanti di religione, con le confraternite, con le corali: ognuno ha portato la sua storia, il suo volto, le sue attese. In ognuno di questi incontri, ho visto segni di speranza”.

