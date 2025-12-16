Sanità: Cnr, il 17 dicembre a Roma incontro sul ruolo dell’intelligenza artificiale contro le disuguaglianze oncologiche in Europa

Mercoledì 17 dicembre la sede centrale del Consiglio nazionale delle ricerche (P.zzle A. Moro 7, Roma) ospita l’incontro “Il ruolo dell’intelligenza artificiale nella lotta alle disuguaglianze oncologiche in Europa”, promosso dal Centro Europe Direct Roma Innovazione, operativo presso Formez.

L’iniziativa rappresenta il primo dei due appuntamenti territoriali del ciclo “Treating Cancer 2025: dall’impegno dell’Ue all’azione in Italia contro le disuguaglianze oncologiche”, con l’obiettivo di contribuire alla definizione di un manifesto di proposte e azioni concrete per affrontare le disuguaglianze oncologiche nel contesto italiano.

Il percorso si colloca nel quadro dell’impegno avviato da Europe Direct Roma Innovazione nell’ottobre 2024 e proseguito nel 2025 in collaborazione con i Centri Europe Direct Lombardia e Trapani Sicilia, con un’azione congiunta dedicata alla sensibilizzazione sull’equità sanitaria. Il ciclo 2025 prevede due incontri territoriali, in programma il 17 e il 18 dicembre.

Il primo appuntamento – il 17 – sarà dedicato al potenziale trasformativo dell’AI in oncologia. Nel corso dei lavori verranno presentati i dati aggiornati dell’analisi europea “Country Cancer Profiles 2025”, con un focus sul quadro italiano e sulle specificità regionali. Esperti, ricercatori e rappresentanti degli stakeholder discuteranno come l’AI possa contribuire a rafforzare le strategie di prevenzione, migliorare la diagnosi precoce e aumentare l’efficienza dei servizi sanitari, favorendo così una maggiore equità nell’accesso alle cure oncologiche. Alla promozione dell’evento collaborano anche i Centri di documentazione europea Sioi, Sapienza Università, Regione Lazio e Roma Tre.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /