Innovazione: Milano, il 18 dicembre la finale di “2031 – Il Premio dei Premi” con focus su Intelligenza artificiale e startup italiane

L’intelligenza artificiale come nuovo paradigma culturale, tecnologico ed economico è al centro della XV edizione di “2031 – Il Premio dei Premi”, in programma giovedì 18 dicembre, dalle 10.30, nella Sala Buzzati di Milano. L’evento finale conclude un percorso avviato a settembre che ha attraversato il Paese con nove tappe universitarie di “DisclAImer”, il primo tour del Corriere della Sera dedicato all’AI, realizzato con la partnership scientifica di Cineca.

Sul palco saliranno cinque startup finaliste, selezionate attraverso un ampio lavoro di scouting territoriale condotto con incubatori, acceleratori e professionisti dell’ecosistema, anche con il contributo di InnovUp. La giuria decreterà la “Startup AI dell’Anno”, tracciando le nuove traiettorie dell’intelligenza artificiale nel sistema Paese. Le startup finaliste sono: Glutensens, dispositivo per il rilevamento in tempo reale di tracce di glutine; 4Habits, personal coach digitale per benessere e longevità basato su AI e neuroscienze; LIA, piattaforma per l’automazione del recupero crediti B2B; Point-out, soluzione AI che aiuta le aziende a farsi trovare e citare quando le persone ricercano le informazioni su ChatGPT, Claude e altri strumenti conversazionali; Rozes, piattaforma AI per il contrasto al financial crime e la risk intelligence. All’evento partecipano, in collegamento con il mondo dell’innovazione e dell’informazione, Luca Ferrari, CEO di Bending Spoons, e Daniele Manca, vicedirettore del Corriere della Sera. La conduzione è affidata a Riccardo Luna e Cristiano Seganfreddo, presidente di 2031, con il contributo scientifico di Danilo Mazzara. Nel corso della giornata è prevista anche la finale del Premio Innovazione e Turismo di Repower, giunto all’ottava edizione, che premierà la startup vincitrice del percorso dedicato alla trasformazione sostenibile del settore turistico.

