Arte: Reggio Calabria, esposta la medaglia dell’Oracolo e di San Paolo a Monaco di Baviera

A Monaco di Baviera, dove è attualmente in corso la FIDEM XXXVIII – World Exhibition of Modern Medal Art, l’esposizione internazionale dedicata alla medaglia d’arte viene esposta anche la medaglia dell’Oracolo e di San Paolo che rappresenta la città di Reggio Calabria secondo l’antico Oracolo e la diocesi di Reggio Calabria-Bova nella tradizione della venuta di San Paolo a Reggio Calabria. Un’opera “identitaria”, si legge in una nota, che “porta nel cuore dell’Europa il mito fondativo e la storia spirituale della città dello Stretto”, realizzata da due scultori di origine reggina, Francesco e Fortunato Violi.. La mostra, aperta il 15 ottobre 2025 e visitabile fino al 25 gennaio 2026, è ospitata nelle sale delle Staatliche Antikensammlungen, uno dei musei archeologici più importanti d’Europa. L’evento è organizzato dalla Staatliche Münzsammlung München. Il Congresso Internazionale FIDEM si è concluso mentre l’esposizione continua ad attirare studiosi, collezionisti e pubblico specializzato da tutto il mondo. La rassegna riunisce 500 medaglie d’arte, realizzate da 350 artisti provenienti da oltre 30 Paesi, tutte accomunate dal tema “Our Myths – Our Roots”, un invito a riflettere sulle radici culturali, simboliche e spirituali dei diversi popoli.

