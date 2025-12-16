Diocesi: Acerenza, partecipa al progetto “Fantastico Medioevo” promosso dalla Regione Basilicata

L’arcidiocesi di Acerenza partecipa al progetto “Fantastico Medioevo”, promosso dalla Regione Basilicata, a cui esprime viva gratitudine e incoraggiamento su questo cammino prezioso. “Il Medioevo, spesso descritto in passato e nell’immaginario collettivo come un’epoca oscura e regredita – si legge in una nota della diocesi – rivela che i popoli che si sono susseguiti, in un territorio strategico quale l’Italia Meridionale, al centro del Mediterraneo, hanno illustrato i secoli di cultura, arte, architettura, letteratura, religiosità, proiettando nel futuro i nostri territori e ponendo le basi dello stato moderno, pur tra innegabili momenti critici e difficoltosi per la società del tempo e l’assetto politico amministrativo. Però tra le ombre, come in ogni momento storico, splende la luce evidente, anzi abbagliante, di opere e giorni incancellabili che sono giunte fino a noi come testimonianza dell’ingegno e della fede degli antichi”.

La diocesi aderisce al progetto Fantastico Medioevo perché, “con le sue manifestazioni in Basilicata comunica “a tutti anche la ricchezza della nostra Regione che è ancora tutta da scoprire, senza ambizioni fuori luogo, ma con l’orgoglio di avere da offrire tantissimo a chi sa viaggiare, osservare, fermarsi, accogliere, imparare, meditare: atteggiamenti e stili tanto necessari in questo nostro tempo frenetico, spersonalizzato, individualista e sempre con la tentazione del conflitto verso l’altro”.

