Formazione: Pftim sez. San Tommaso, oggi pomeriggio una lezione pomeridiana con don Schena su “Trasmettere la fede nell’era digitale”

Nell’Università medievale era detta “Vesperies” la lezione pomeridiana tenuta dal maestro. Egli iniziava la propria funzione specifica tenendo le lezioni magistrali e stabilendo quelle da disputare. A partire da quest’autunno, anche la Sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale (Pftim) – riprendendo una sua antica tradizione e in collaborazione con l’Issr Donnaregina, l’Azione cattolica, la Pastorale giovanile e la Pastorale universitaria dell’arcidiocesi di Napoli – dedicherà alcuni pomeriggi alla discussione su temi di attualità per la Chiesa e per il mondo.

Alcuni esperti rifletteranno ad alta voce, in vista di un dibattito pubblico, i temi di volta in volta affrontati. Ogni incontro prevede due fasi: una espositiva, con gli interventi degli esperti; l’altra, di libero dibattito tra esperti e intervenuti.

Il primo incontro si svolgerà oggi, mercoledì 10 dicembre, dalle ore 17 alle 18.30, nella sede della Facoltà Teologica a Capodimonte, e sarà ospite don Cosimo Schena, il sacerdote italiano più seguito sui social. Tema: “Trasmettere la fede nell’era digitale”.

