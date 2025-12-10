Agidae: Padre Ciccimarra confermato presidente. Nasce Previfonder, fondo pensione per i lavoratori del settore ecclesiastico

Padre Francesco Ciccimarra è stato confermato per l’ottava volta consecutiva alla presidenza nazionale dell’Agidae. La decisione è stata assunta nel corso del Consiglio direttivo dell’Associazione, riunitosi a Roma nella giornata di ieri, a seguito dell’Assemblea nazionale elettiva svoltasi lo scorso 22 novembre. Alla guida dell’Agidae dal 10 dicembre 1994, Padre Ciccimarra presiede da oltre trent’anni la principale associazione datoriale impegnata nella contrattazione collettiva nazionale per il mondo ecclesiastico in Italia. Attraverso i tre Contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori Scuola, Socio-sanitario-assistenziale ed Educativo e Università pontificie, l’Agidae rappresenta oggi un punto di riferimento per migliaia di enti e lavoratori. “In questi anni – ha dichiarato il presidente – sono stati compiuti importanti passi avanti in un settore strategico per il Paese. Molto resta ancora da fare, soprattutto sul fronte delle tutele dei datori di lavoro e dei lavoratori: dalla contrattazione collettiva all’esenzione Imu, dall’assistenza sanitaria integrativa alla previdenza complementare, fino alla formazione continua finanziata. È su questi ambiti che si stanno concentrando i nostri sforzi”.

Tra i progetti in fase di completamento, Padre Ciccimarra ha annunciato la prossima nascita di Previfonder, il nuovo fondo di previdenza complementare dell’Associazione, rivolto a tutti i lavoratori dipendenti del settore ecclesiastico nei comparti Scuola, Università pontificie e socio-sanitario-assistenziale ed educativo. Il fondo sarà caratterizzato dal versamento integrale della quota di adesione a carico dei datori di lavoro, quale componente della retribuzione destinata alla previdenza. “Un impegno significativo – ha sottolineato – che consentirà ai lavoratori di beneficiare, al momento del pensionamento, di un trattamento integrativo rispetto a quello garantito dall’Inps”. Nel corso della seduta sono state inoltre elette le nuove cariche associative: vicepresidenti Fratel Andrea Biondi (Congregazione dei Fratelli Cristiani) e don Roberto Colameo (Salesiani); segretaria nazionale Suor Emanuela Brambilla; tesoriera Suor Annunciata Vai (Suore Orsoline), confermata nell’incarico.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /