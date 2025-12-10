Diocesi: Rossano-Cariati, domani “l’Inclution Day sul tema “Insieme costruiamo speranza”

Una giornata di sport e inclusione, aperta a tutti, con e senza disabilità, per promuovere la cultura dell’inclusione e della solidarietà. È “l’Inclution Day” sul tema “Insieme costruiamo speranza”, promossa dalla diocesi di Rossano-Cariati e che si svolgerà domani. Si tratta di una intuizione della diocesi che da anni promuove con questa iniziativa “la bellezza dell’inclusione attraverso lo sport condividendo i valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto dell’avversario, del sacrificio e dell’umiltà”. La manifestazione si svolgerà in due momenti. Al mattino a partire dalle ore 9.30 all’Istituto d’istruzione superiore (Iti, Ipa, Ita) “E. Majorana” di Corigliano Rossano con un momento di accoglienza a cura dei giovani delle aggregazioni laicali. A seguire i saluti del dirigente scolastico Saverio Madera e dell’arcivescovo, mons. Maurizio Aloise, che precedono le testimonianze di Domenico Nigro Imperiale, presidente regionale di Fim Calabria e istruttore subacqueo con specialità Adaptive. Alle 10.30 una partita di torball. Nel pomeriggio al palazzetto dello sport “Piero Ianni” dei Padri Giuseppini del Murialdo nell’area urbana di Rossano, alle 15.30, dopo un momento di accoglienza e i saluti di mons. Aloise e di Kevin Garofalo della polisportiva Olimpya, risuoneranno ancora le testimonianze di Domenico Nigro Imperiale e anche di Piero Greco, formatore della Nazionale istruttori subacquei per diversamente abili Fipsas e anche del Gruppo subacqueo paolano del centro di eccellenza nazionale per le attività subacquee Fipsas, dedicati a persone con disabilità. Alle 16 inizio dei lavori con attività dimostrative di gioco a cura della polisportiva Olimpya e alle 16.15 un torneo interparrocchiale.

L’obiettivo è quello di “creare – spiega la diocesi – un momento di incontro e di condivisione tra persone con disabilità e normodotati, attraverso attività sportive e ludiche”. L’evento, che vedrà la partecipazione di atleti con disabilità e normodotati, sarà un’occasione per promuovere la cultura dell’inclusione e della solidarietà e per sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’integrazione e della partecipazione di tutti. La manifestazione, aperta a tutti, è stata organizzata dall’Ufficio Sport, Turismo e Tempo libero, unitamente all’Ufficio di Pastorale per le persone con disabilità e al Settore Giovani di Azione Cattolica, nella persona dei rispettivi direttori don Vittorio Salvati, don Agostino Stasi e don Luigi Martino.

