Diocesi: mons. Parisi (Lamezia Terme), “essere costruttori di gioia, di bellezza, di storia rinnovata”

(Foto diocesi di Lamezia Terme)

“Vi auguro di essere costruttori di gioia, di bellezza, di storia rinnovata, così come è stata la Vergine Maria”. Così il vescovo di Lamezia Terme, mons. Serafino Parisi, a conclusione del tradizionale omaggio floreale alla statua della Madonna in Piazza Ardito, alla presenza del distaccamento dei Vigili del Fuoco, che come ogni anno hanno posizionato la corona di fiori ai piedi della Vergine, i rappresentanti delle associazioni di volontariato, delle Forze dell’Ordine e delle istituzioni

“Con il suo sì, consegnando la sua vita, Maria ha potuto collaborare fattivamente al rinnovamento della storia. È questo che auguro alla nostra città, alla nostra diocesi, alla Calabria, al mondo intero. Che l’umanità possa riscoprire la forza delle relazioni fraterne e, su questo, costruire storia nuova. È questo il progetto di Dio che siamo chiamati a realizzare ogni giorno così come ha fatto con la sua umiltà e la sua docilità la Vergine Maria”, ha detto il vescovo, come si legge in una nota diffusa ieri sera dalla diocesi di Lamezia.

“L’Immacolata – ha proseguito il presule – ci comunica il pensiero eterno di Dio sul bene per ognuno di noi, sulla giustizia, sulla pace. Una parola d’impegno per essere creature rinnovate, segnate dall’amore, dalla speranza e dalla fede da tradurre nell’impegno quotidiano. Dio vuole la felicità della nostra vita. Non dobbiamo solo aspettare il cambiamento, ma attuarlo con la nostra azione e la nostra disponibilità”.

“Che la vita della nostra terra – ha concluso Parisi – possa essere piena, gioiosa e realizzata come Dio vuole”.

Mons. Parisi ha ringraziato gli operatori dei Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, i volontari delle associazioni e quanti hanno cooperato alla preparazione e allo svolgimento del momento di preghiera.