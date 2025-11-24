Diocesi: Macerata, Giubileo degli operatori di giustizia. Il 28 novembre incontro con Pino Morandini

(Foto diocesi di Macerata)

Appuntamento con il Giubileo diocesano degli operatori di giustizia il 28 novembre presso la cattedrale dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista di Macerata. L’evento, in programma alle ore 18, vedrà la presenza di Pino Morandini, già magistrato del Tar Marche, membro della giunta del Movimento per la vita nazionale e vice presidente dell’Associazione Family Day-Difendiamo i nostri figli. “La giustizia, servizio alla speranza” sarà il tema sul quale Morandini relazionerà alla platea di invitati. Al termine dell’incontro avrà luogo la messa presieduta dal vescovo di Macerata, mons. Nazzareno Marconi.